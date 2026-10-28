أولى جلسات استئناف النيابة على براءة إسماعيل دولار.. 10 نوفمبر المقبل

حددت محكمة جنح مستأنف المقطم، جلسة 10 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة إسماعيل دولار، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وفرض السيطرة داخل أحد المجمعات التجارية بمنطقة المقطم.

وكانت قد قضت محكمة جنح المقطم، بمجمع محاكم زينهم، ببراءة إسماعيل دولار و4 آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة.

حبس إسماعيل دولار و4 آخرين على ذمة التحقيقات

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق حبس إسماعيل دولار و4 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم، أفادوا فيه بتضررهم من قيام إسماعيل دولار بتهديدهم واستعراض القوة ضدهم، على خلفية خلافات نشبت بينهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط إسماعيل دولار و4 أشخاص آخرين على خلفية الواقعة.

وبمواجهتهم، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، قبل أن تصدر محكمة جنح المقطم حكمها ببراءة المتهمين.