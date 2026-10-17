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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إسماعيل دولار يعارض على حبسه عامين في دعوى نفقة

إسماعيل دولار
إسماعيل دولار
مصطفي رجب

كشف محامي إسماعيل دولار أنه تقدم بمعارضة على حكم حبس موكله لمدة عامين في قضية نفقة، وذلك بعد صدور حكم ببراءته وآخرين في قضية المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم.

وقضت محكمة جنح المقطم، بمجمع محاكم زينهم، ببراءة إسماعيل دولار و4 آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة.


حبس إسماعيل دولار و4 آخرين على ذمة التحقيقات

كانت جهات التحقيق المختصة قررت في وقت سابق حبس إسماعيل دولار و4 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم، أفادوا فيه بتضررهم من قيام إسماعيل دولار بتهديدهم واستعراض القوة ضدهم، على خلفية خلافات نشبت بينهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط إسماعيل دولار و4 أشخاص آخرين على خلفية الواقعة.

وبمواجهتهم، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، قبل أن تصدر محكمة جنح المقطم حكمها ببراءة المتهمين.

محامي إسماعيل دولار مشاجرة إسماعيل دولار

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