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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لعدم رغبتها فى الزواج.. أمن الغربية ينجح في إعادة عروس كفر الزيات عقب سفرها لسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من إعادة عروس كفر الزيات عقب سفرها لسوهاج لعدم رغبتها في الزواج، قبيل ليلة زفافها بنحو 24 ساعة بكفر الزيات.

 

تفاصيل الواقعة 

وذكر مسئول أمني أنه بتفريغ كاميرات المراقبة، تبين هروبها من موقف السيارات العمومي واستقلالها سيارة ميكروباص دون عودتها.

وكانت  مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية شهدت  واقعة اختفاء الفتاة "ي. ب"، 23 سنة، عروس، حال توجهها إلى كوافير قبل ساعات من زفافها لعريسها بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

جهود أمنية 

وكثف ضباط مباحث كفر الزيات جهودهم لكشف غموض واقعة اختفاء العروس، وسط ظروف غامضة عقب انقطاع الاتصال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات من المواطن "ب. ا"، المقيم بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، بالتقدم ببلاغ يفيد باختفاء وتغيب ابنته العروس الشابة "ي. ب"،  23 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، أثناء ذهابها من قرية كفر ديما إلى مدينة طنطا لقضاء عقب احتياجاتها بعد تحديد موعد الزفاف والاتفاق مع أحد الكوافيرات للتجهيز ليوم الزفاف.

بلاغ الأب 

وأفاد  المبلغ والد العروس المختفية بأنها كانت في حالة من الفرحة والسرور والبهجة، وقامت باختيار فستان الزفاف وطباعة كروت الفرح، ويوم تغيبها واختفائها استقلت مركبة توك توك من كفر ديما إلى الطريق السريع، وميكروباصا إلى منطقة المعرض بطنطا للاتفاق مع كوافير  للإعداد ليوم الزفاف، وانقطع الاتصال بعدها تماما ولم يعثروا عليها.

فريق بحث جنائي 

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، وضم العقيد أحمد الهرميل، رئيس فرع البحث الجنائي لكفر الزيات وبسيون، والمقدم أحمد شيحة، مفتش مباحث مركز كفر الزيات، والنقيب أحمد أبو إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، ومعاونيه، لكشف لغز اختفاء العروس والعثور عليها، ولا تزال الجهود مستمرة حتى تمت إعادتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عقب سفرها سوهاج عروس كفر الزيات

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