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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم  الإثنين، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 ووفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الأعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها إلى الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي، وهم 11 ألف طالب بـ كليات الطب.

 

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

 

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

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بخطوة واحدة .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 برقم الجلوس .. عبر هذا الرابط

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اعرف نتيجتك في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الآن.. عبر هذا الرابط

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الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب.. تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

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ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

وينشر لكم موقع “صدى البلد” أنه بذلك جاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات  الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

 

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية 2023

 

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تحديد موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سيعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

 

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام.

 

 

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

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بخطوة واحدة .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 برقم الجلوس .. عبر هذا الرابط

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اعرف نتيجتك في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الآن.. عبر هذا الرابط

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الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب.. تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

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ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

 

 

الجامعات 2023 علمي رياضة 
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة .. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 2356 طالبا بنسبة 0.39%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% إلى أقل من 95% بلغ 18319 طالبا بنسبة 3.06%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% بلغ 35927 طالبا بنسبة 6%،  وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% بلغ 52953 طالبا بنسبة 8.84%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم .. بينما قلت نسبة النجاح هذا العام لتأتي بنسبة 79.78، مقارنة بالعام الماضي 81.1، وبذلك فقد نشهد تغيرا بسيطا في الحد الأدنى لكليات الهندسة هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2022، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية لكلية الهندسة لعام 2022 وهو "83.65%".

ومن المتوقع أن تكون هناك أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة بالمرحلة الثانية في عدد من كليات القمة باستثناء الهندسة .

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة لكليات الهندسة 2022: 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تتوقعات تنسيق الكليات 2023.. سيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

 

تنسيق الجامعات 2023

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

 

تنسيق الكليات 2023

 

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: أضغط هنا 

 

ومن جانبه أكد  مصدر مسؤول بالأعلى للجامعات إنه فيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ،  أن إلغاء أختبارات القدرات لبعض الكليات سيكون لسبب لتوجه الطلاب للتقدم لها بشكل أكبر.

 

وأشارإلى أنه من بين هذه الكليات كلية الإعلام، التي من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لها بسبب إقبال الطلاب عليها هذا العام، بالإضافة إلى كلية التمريض التي شهدت ايضا إلغاء اختبارات القدرات، إلى جانب إلغاء التوزيع الإقليمي.

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

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بخطوة واحدة .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 برقم الجلوس .. عبر هذا الرابط

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اعرف نتيجتك في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الآن.. عبر هذا الرابط

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الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب.. تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

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ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق كليات الإعلام والتمريض لعام 2022 :

 

ومن جانبه أكد  مصدر مسؤول بالأعلى للجامعات إنه فيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ،  أن إلغاء أختبارات القدرات لبعض الكليات سيكون لسبب لتوجه الطلاب للتقدم لها بشكل أكبر.

 

وأشارإلى أنه من بين هذه الكليات كلية الإعلام، التي من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لها بسبب إقبال الطلاب عليها هذا العام، بالإضافة إلى كلية التمريض التي شهدت ايضا إلغاء اختبارات القدرات، إلى جانب إلغاء التوزيع الإقليمي. 

 

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق كليات الإعلام والتمريض لعام 2022 :

 

  • إعلام القاهرة 330 درجة
  • إعلام المنوفية 327 درجة
  • إعلام بني سويف321 درجة
  • إعلام جنوب الوادي 316 درجة
  • إعلام عين شمس 316 درجة
  • تمريض بورسعيد 85.6%
  • تمريض المنصورة 84.6%
  • تمريض طنطا 84.4%
  • تمريض دمياط 82.9%
  • تمريض الزقازيق 82.2%
  • تمريض دمنهور 81.4%
  • تمريض المنوفية 80.9%
  • تمريض بنها 78.78%
  • تمريض كفر الشيخ 78.5%
  • تمريض أسيوط 78.2%
  • تمريض سوهاج 77.3%
  • تمريض جنوب الوادي قنا 76.9%
  • تمريض المنيا 76.3%
  • تمريض القاهرة 76.1%
  • تمريض الاسماعيليه 74.5%
  • تمريض عين شمس 74.5%
  • تمريض مطروح 74.3%
  • تمريض اسكندريه 74.3%
  • تمريض بني سويف 73.4%
  • تمريض حلوان 73.2%
  • تمريض الفيوم 72.18%
  • تمريض أسوان 69.3%
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