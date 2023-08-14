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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون في الدور الاول نتيجة المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2023 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023.

 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس  ،  سوف نرى شبه استقرار في تنسيق كليات القمة متوقعا 91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 89.6%، وتصل كليات الصيدلة 88.8%، كحد أدنى، ارتفاع مؤشرات تنسيق كليات القمة جعل عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب البحث عن الجامعات الآهلية والخاصة.

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قبل إعلانها رسميا.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لكليات الطب والهندسة

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أخبار التعليم …وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل …و انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين

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مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بسياسة واقتصاد.. وألسن 82.4% وفنون جميلة 70%

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أخبار التعليم |مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة...خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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قبل إعلانها بساعات .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعبة العلمية والأدبية

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تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والأسنان والحاسبات

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خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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لطلاب الثانوية العامة| خبراء التعليم يكشفون بدائل كليات القمة.. ونصائح ضرورية عند الاختيار

تنسيق الجامعات 2023 .. يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم الالى نتيجة المرحلة الاول من تنسيق الجامعات 2023 ، حيث تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023


يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

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