تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والأسنان والحاسبات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 ، حيث تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات 2023 ، مع اقتراب اعلان نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2023 ، ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات الماضية القليلة ، وتعد كليات القطاع الطبي الطب البشري والاسنان والصيدلة بالاضافة الي الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتي تعد أكثر الكليات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل .

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023



تنسيق الجامعات 2023 ، وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، ِاختلاف شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي سوف يؤثر علي نتيجة التنسيق بالفعل في كافة الجامعات المصرية .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي 78.81% مقارنة بـ 74.5% للعام الماضي مشيرا أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لافتا أن زيادة نسبة النجاح هذا العام لم تؤثر بشكل كبير علي تنسيق الجامعات 2023 .

وتوقع الدكتور مجدي حمزة ، قبول كليات الطب لتبدء من 388 درجة اما عن الكليات الهندسة 365 درجة اما عن كلية الصيدلة 373 درجة 377 درجة اما كلية الحاسبات والمعلومات 358 درجة والذكاء الاصطناعي 357 درجة 320 درجة .

ويختلف تنسيق الجامعات كل عام اختلافا بسيطا للغاية ولكن مع ارتفاع عدد الجامعات المصرية سوء الاهلية أو الخاصة سوف نري استقرار في بعض الكليات والتي تشابه تنسيق الجامعات 2022 اضغط هنا لمعرفة كليات عملى رياضية وعلمى علوم .

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023



يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023



ويمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر صحفي ظهر غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.