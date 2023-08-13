عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والأسنان والحاسبات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 ، حيث تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023 ، مع اقتراب اعلان نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2023 ، ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات الماضية القليلة   ، وتعد كليات القطاع الطبي الطب البشري والاسنان والصيدلة بالاضافة الي الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات   والتي تعد  أكثر الكليات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل .

 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 


تنسيق الجامعات 2023 ، وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، ِاختلاف شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي سوف يؤثر علي نتيجة التنسيق بالفعل في كافة الجامعات المصرية .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن  النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي 78.81% مقارنة بـ 74.5% للعام الماضي مشيرا أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لافتا أن زيادة نسبة النجاح هذا العام لم تؤثر بشكل كبير علي تنسيق الجامعات 2023 .

txt

أفضل البدائل لكليات القمة بالشعبة الادبية والعلمية في تنسيق الجامعات 2023

txt

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات للشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة

txt

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

txt

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

txt

حصول باحثتين على جائزة أحسن رسالتي ماجستير ودكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية 2023

txt

أخبار التعليم | قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023… تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

txt

قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

txt

تنسيق 2023 ..تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

txt

أخبار التعليم|نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 هنا.. وهندسة وحاسبات وطب بيطري مؤشرات كليات المرحلة الثانية

txt

لو شايل مادة أو اثنين اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023

وتوقع الدكتور مجدي حمزة ، قبول كليات الطب لتبدء من 388 درجة اما عن الكليات الهندسة 365 درجة اما عن كلية الصيدلة 373 درجة 377 درجة اما كلية الحاسبات والمعلومات 358 درجة والذكاء الاصطناعي 357 درجة 320 درجة .

ويختلف تنسيق الجامعات  كل عام اختلافا بسيطا للغاية ولكن مع ارتفاع عدد الجامعات المصرية سوء الاهلية أو الخاصة سوف نري استقرار في بعض الكليات والتي تشابه تنسيق الجامعات 2022 اضغط هنا لمعرفة كليات عملى رياضية وعلمى علوم .

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023


يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023
 

ويمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023


تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر صحفي ظهر  غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وزارة التعليم نتيجة المرحلة الاولى المرحلة الاولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

قبل الزواج .. 35 سؤال يجب معرفة إجابتها من شريكك

وزير الدفاع الفرنسي: أكملنا التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

الفئات المحرومه والمستثناه من صرف المعاش

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الابيض

أول تعليق من كلوب على غضب صلاح من تبديله بمباراة ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

بطول 6 أقدام.. سمكة قرش ضخمة تثير فزعا في بريطانيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ