أخبار التعليم|نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 هنا.. وهندسة وحاسبات وطب بيطري مؤشرات كليات المرحلة الثانية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لو وقفت معاك على نصف درجة.. أفضل بدائل لكليات القمة في تنسيق2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي من الشهر الجاري، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

هندسة وحاسبات وطب بيطري.. مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 والتي انتهت يوم الخميس الماضى.

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته بسبب التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات ؟

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي من شهر أغسطس الجاري، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

22 دقيقة الأربعاء المقبل | إعلان مهم من البحوث الفلكية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد ولادة هلال شهر صفر لعام 1445هـ.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).

خلال ساعات .. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 هنا

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي من الشهر الجاري، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات حول تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريب النتيجة، بينما نفى البعض الآخر هذه الصور والمنشورات المتداولة مؤكدين أنها مزيفة.

96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

يُعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.