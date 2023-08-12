لو وقفت معاك على نصف درجة.. أفضل بدائل لكليات القمة في تنسيق2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي من الشهر الجاري، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

ويلتفت طلاب الثانوية العامة دائما، إلى الالتحاق بكليات القمة، رغم صعوبة توفير فرص عمل لهم، نظرا لكثرة أعداد خريجيها، لذلك اهتمت وزارة التعليم العالي باستحداث برامج جديدة داخل الكليات وإنشاء كليات جديدة لمواكبة سوق العمل .

ونعرض عليكم رأى الخبير التربوي الدكتورمجدى حمزة للتعرف إلى أكثر الكليات أثبتت نجاحها وكليات سوف تختفي مع مرور الزمن .

قال الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إن التعليم العالي في مصر يتجه نحو العالمية من حيث استحداث برامج جديدة ودمج الطلاب بها وافتتاح كليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الكليات الجديدة لتوفير فرص عمل لهم بعض التخرج .

وأكد حمزة ، أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت مع التطور الهائل الذي نشهده .

وأشار إلي أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

ولفت الدكتور مجدي إلى أنه يوجد بعض الكليات أثبتت نجاحها ودائما توفر فرص عمل لخريجيها، بجانب كلية الطب البشري، وهي كالآتي:

_ كليات الذكاء الاصطناعي

_ كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصري يواجه نقصا شديدا فى التمريض المؤهل

_ معهد البحوث الطبية

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية

_ كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة

_ التمريض

_ المعهد القومى لعلوم الليزر

_ الصيدلة

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية العلوم التطبيقية

وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

ونوه مجدي بأن بعض الكليات لابد أن تقوم باستحداث برامج جديدة لتوفير فرص عمل لخريجيها مثل تجارة وتربية وحقوق بسبب كثرة الأعداد بهذه الكليات في الفترات الماضية .