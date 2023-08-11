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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 ورابط الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

معهد إعداد القادة: دعم وتمكين الشباب الموهوبين في مختلف المجالات
يواصل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، فعاليات الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يقام تحت شعار " مبدعون باختلاف2" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، محاضرة عن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " موده"، ومحاضرة عن الفن كقوة ناعمة ودوره فى تنمية إبداع ذوي القدرات الفائقة، وتم عقد ورش عمل عن تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، كما تم عقد ندوة ذاتية.

 

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. في هذا الموعد
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

"مشروعات بلدنا فى عيون ولادنا" يمسابقة جامعة القاهرة للتصوير الفوتوغرافى
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا" للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

 

تملأ آفاق جنوب سيناء بالعلم والتنمية|أول حوار مع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية..شاهد
تنفذ الدولة المصرية، مشروعات تعليمية عملاقة لتنمية أرض الفيروز، بخطوات ثابتة، ورؤية ثاقبة، بعد دحر الإرهاب.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة هنا عبر هذا الرابط
تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ،  ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

 

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023
يبحث طلاب الثانوية العامة عن كل ما هو جديد حول تنسيق الجامعات 2033  ، وخاصة المرحلة الثانية التي يترقب الطلاب إعلان الحدود الدنيا للتسجيل بها، بينما يمكن التسجيل بمجرد إعلان بدء التسجيل في المرحلة عبر هذا الرابط

 

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