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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة هنا عبر هذا الرابط

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ،  ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  

خطوات يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للعام الماضى 2022

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات: 
‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".
‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ    
س  /  000000 
‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم). 
‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل  إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

 

جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .
 

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ويترقب طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ 3-5 سنوات خلال الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتيح المجلس الأعلى للجامعات عدد من المقاعد لهم في كافة الكليات المتاحة لهم في الجامعات المصرية.

ويخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق في الكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024  السبت 05/أغسطس/2023 - 03:22 م تنسيق المعاهد والكلياتتنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية شيماء حسين شارك
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تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

رابط تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الدبلومات الفنية 


يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
اختيار خدمات الدبلومات الفنية.
إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعلميه.
تسجيل رغبات الطالب 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة له وفقا لنوع الدبلوم.
إدخال الرقم التأكيدي.
الضغط على كلمة حفظ.

الكليات المتاحة لطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 


يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة معرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 والكليات المتاحة لهم والتي تتلخص فيما يلي :-

كلية الهندسة.
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
كلية التمريض.
كلية الاقتصاد الممزلي.
كلية السياحة والفنادق.
كلية التربية.
كلية الآثار.
العديد من المعاهد العليا والمتوسطة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا .

 

 

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