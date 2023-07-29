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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول كليات الهندسة والتجارة بالأرقام

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة- الهندسة- الحقوق- الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية اضغط هنا .

توقع عدد من خبراء التعليم أن قطاع التعليم الفنى شهد تطور غير مسبوق خلال الفترات القليلة الماضية حيث تخرج جيل قادر علي تحديات المستقبل من خلال المدارس التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية ، مؤكدين ان تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يشابه 2023 ، اما بالنسبة لقبول كليات الهندسة والتجارة فيوجد فرصة كبير لطلاب الدبلومات في هذه الكليتين بسبب التوسع في انشاء الجامعات والمعاهد الجديدة .

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معاهد الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم عددا من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

- يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي

- المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال»:

- المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

- القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

- المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

- المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

كليات الدبلومات الفنية 2023

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

خطوات التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية

 

وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2022، ولكن سينخفض بنسبة طفيفة بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتين إلى أنه سوف نشهد انخفاض نسب القبول للكليات الهندسة بسبب

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية لجميع  الشعب معرفة تنسيق الدبلومات 2022 من خلال هذا الرابط ومعرفة الحدود الادني اضغط هنا.

 

 

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