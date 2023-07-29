هل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة تشترط مجاميع عالية ..خبير يوضح

قال الدكتور حسن الخولى أستاذ بكلية التربية ،إن العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية في مصر تقدم منح دراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتشجيع الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي وتوفير فرصة للطلاب ذوي الاحتياجات المالية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسن خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن شروط المنح الدراسية المتاحة للطلاب في الجامعات والمؤسسات المختلفة تختلف ، ولكن عادةً ما تشمل الشروط التالية:

1- الحصول على درجات عالية في الثانوية العامة: يتطلب الحصول على المنح الدراسية في العديد من الجامعات والمؤسسات الحصول على درجات عالية في الثانوية العامة، ويمكن أن تختلف الدرجات المطلوبة حسب كل مؤسسة.

2- الحصول على درجات جيدة في الامتحانات الإلكترونية: يتطلب البعض من المؤسسات الحصول على درجات جيدة في الامتحانات الإلكترونية التي تجرى على الطلاب، والتي تشمل مواد مختلفة حسب المؤسسة.

3- الحصول على شهادات إنجازات إضافية: قد تتطلب بعض المؤسسات الحصول على شهادات إنجازات إضافية، مثل شهادة إنجاز رياضي أو شهادة إنجاز ثقافي، ويختلف نوع الشهادات المطلوبة حسب كل مؤسسة.

4- تحقيق معايير مالية محددة: قد تتطلب بعض المؤسسات من الطلاب تحقيق معايير مالية محددة، مثل عدم تجاوز الدخل السنوي للأسرة مبلغ معين، وذلك لتحديد الأولوية في توزيع المنح الدراسية.

يجب على الطلاب الراغبين في التقدم للمنح الدراسية التحقق من شروط المؤسسات التعليمية والحكومية المختلفة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال مواقع الإنترنت الخاصة بتلك المؤسسات، أو من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسات.

وأشار إلي أن بعض المنح الدراسية الحصول على درجات عالية في جميع المواد، في حين أن بعض المنح الدراسية قد تأخذ بعين الاعتبار الدرجات المنخفضة في بعض المواد وتركز بدلاً من ذلك على الإنجازات الأخرى مثل الأنشطة الطلابية والخدمة المجتمعية والمهارات الشخصية.

وشدد ، يجب التحقق من شروط المنح الدراسية التي ترغب في التقدم لها ومعرفة ما إذا كانت تتطلب الحصول على درجات معينة في المواد المختلفة أم لا، وفي حال تطابق شروط المنح الدراسية مع مؤهلاتك الأكاديمية والشخصية، يمكنك التقدم للحصول على المنح الدراسية.