لطلاب الثانوية العامة 2023 ..شروط التقدم للمنح الدراسية للجامعات

ساعات قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 ويسعى العديد من الطلاب، للتقديم لمنح دراسية مجانية، والالتحاق بالجامعات المصرية؛ للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات؛ لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف التخصصات.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن المنح الدراسية طوق النجاة لعدد كبير من الطلاب غير القادرين علي تحمل المصاريف الدراسية، وتشجيعا كبيرا للطلاب المتفوقين.

أكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المنح الدراسية تعكس اهتمام الدولة والجامعات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين دراسيا، لافتا إلى أن أوائل الثانوية العامة يحصلون على منح متعددة من الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية.

وطالب حمزة ، بضرورة الاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب ورعايتهم والتكلف بدراستهم بنسبة تتخطي الـ 80% من المصاريف الدراسية.

أشار الخبير التربوي إلى أنه على الرغم من أن دراسة الطب مكلفة؛ إلا أن بعض الجامعات تقدم منحا مجانية بالكامل أو جزئية للطلاب، مشيرا إلى أهمية تقديم المنح سواء بمصر أو خارجها.

وأضاف أن تخصيص حافز تفوق للموهوبين رياضيا أو فنيا وعلمياً؛ أصبح ضرورة يجب تطبيقه بشكل يساعد الطلاب ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التي إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا نخبة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في القريب بمختلف المجالات لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

أوضح الدكتور مجدب حمزة ، أن لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دوراً كبيراً في تقديم الدعم للطلاب المتفوقين والموهبين وإمدادهم بكل ما يلزمهم.