شباب الباحثين بجامعة عين شمس يحصدون المركز الأول مكرر بالمسابقة العلمية السنوية

حقق شباب الباحثين بجامعة عين شمس نجاحًا باهرًا حيث حصدوا المركز الأول مكرر في المسابقة العلمية السنوية التي تُنظمها الجمعية المصرية لأمراض القلب سنويا ، وذلك بعد منافسة قوية مع جامعات مصرية متنوعة.



يأتي ذلك في إطار التطور العلمي والأكاديمي الذي تتبناه جامعة عين شمس، تُعد البحوث العلمية والمسابقات الأكاديمية فرصًا ثمينة لتطوير شباب الباحثين من الجامعة وتشجيعهم على تحقيق التميز في مجالاتهم الدراسية والبحثية.، وفي هذا السياق.

وضمن التشجيع الذي توليه إدارة جامعة عين شمس ، يتقدم الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومكتب الجوائز بالجامعة ، بخالص التهاني لفريق قسم القلب بجامعة عين شمس.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة (cardioleague ) هي مسابقة علمية تعقد سنويا بين أقسام القلب بجامعات مصر تحت إشراف الجمعية المصرية لأمراض القلب، و قد انعقدت المسابقة على مدار يومين خلال منتصف شهر يوليو 2023 بمواجهات بين عدد فرق من جامعات مصر بلغ أربعة عشر فريقا وكانت المسابقة بنظام النقاط .

و كان فريق قسم القلب بجامعة عين شمس مكونا من د. أحمد لطفي ( مدرس مساعد بقسم القلب طب عين شمس) ،د.محمد جمال عليوة ( مدرس مساعد بقسم القلب طب عين شمس ) ، د.أحمد علاء ( مدرس مساعد بقسم القلب طب عين شمس ) ، د. محمد جمال الشوا ( طبيب مقيم بقسم القلب طب عين شمس ) ، د. يارا مصطفى ( طبيب مقيم بقسم القلب طب عين شمس ) ، د.نديم المصري ( طبيب مقيم بقسم القلب طب عين شمس ) وكان الفريق تحت إشراف أ.د عزة الفقي رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس و أ.د محمد زهران أستاذ بقسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس .

وقد استطاع فريق قسم القلب من جامعة عين شمس الحصول على كأس المركز الأول مكرر على مستوى جامعات مصر و تم تكريمهم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر و أعضاء الجمعية المصرية لأمراض القلب تقديرا لجهودهم خلال تصفيات المسابقة وحصولهم على المركز بجدارة.

في الختام، فإن النجاح الذي حققه شباب الباحثين من قسم القلب بجامعة عين شمس في المسابقة العلمية السنوية التى نظمتها الجمعية المصرية لأمراض القلب يعطى دلالة على جهود إدارة جامعة عين شمس على متابعة جودة التعليم والبحث العلمي وتكوبن طاقات علمية شبابية مبدعة تحقيقا لرسالتها و يعكس التزامها بتحفيز التفوق الأكاديمي والابتكار ودعم البحث العلمي، وتحقيق رؤيتها في أن تكون جامعة رائدة في مجال التعليم والبحث وتقديم الخدمات للمجتمع.

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