إنجازات جامعة عين شمس في عهد المتيني | فيديو جراف

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس ، فيديو جراف عن أبرز إنجازات جامعة عين شمس في عهد الدكتور محمود المتيني ويمكن مشاهدة الإنجازات من خلال هذا الرابط اضعط هنا .

وتنتهي فترة تولي الدكتور محمود المتيني رئاسة جامعة عين شمس خلال شهر يوليو الجاري حيث ترشح 4 مرشحين لرئاسة جامعة عين شمس.

وكرّم مجلس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تقديرا لدوره وما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته للجامعة.



وأهداه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة سابقاً و رئيس جامعة عين شمس سابقاً درع التكريم نيابة عن المجلس.



كما كرّم المجلس نخبة من رؤساء الجامعة السابقين وهم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ الدكتور محمد عوض تاج الدين و الدكتور حسين عيسى وأ.د. أحمد زكي بدر و أ.د. عبد الوهاب عزت.



جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الموقر من نواب رئيس الجامعة: أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء الكليات ولفيف من أعضاء المجلس من الداخل والخارج.



وأشاد المجلس بجهود كل من ترأس جامعة عين شمس العريقة وتحمل على عاتقه مسؤوليات التطوير والتقدم نحو الأفضل وتقديم كافة أوجه الدعم والعطاء للجامعة العريقة دون انتظار مقابل.

كما أكد المجلس أن أهم ما يميز كل من تقلد هذا المنصب الرفيع أنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون إعمالاً لمبدأ مواصلة الإنجاز وتطبيقاً لفلسفة تعاقب الأجيال وإيماناً بما تستحقه جامعة عين شمس من تحقيق مكانة أفضل على الدوام.

كما أشاد المجلس بكل القامات التي تقلدت منصب رئاسة جامعة عين شمس على مدار تاريخها، مؤكدين أن اخلاصهم الشديد و رؤيتهم في إدارة الجامعة أهلتهم لتقلد مناصب سياسية ومسؤوليات أكبر على مستوى الدولة المصرية.