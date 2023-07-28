عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجازات جامعة عين شمس في عهد المتيني | فيديو جراف

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس ، فيديو جراف عن أبرز إنجازات جامعة عين شمس في عهد الدكتور محمود المتيني ويمكن مشاهدة الإنجازات من خلال هذا الرابط اضعط هنا .

 

وتنتهي فترة تولي  الدكتور محمود المتيني رئاسة جامعة عين شمس خلال شهر يوليو الجاري حيث ترشح 4 مرشحين لرئاسة جامعة عين شمس.

 

txt

جامعة عين شمس في أسبوع| فريق سباقات هندسة الأول عالميا في فورمولا للطلاب بإنجلترا.. ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما

وكرّم مجلس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تقديرا لدوره وما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته للجامعة.


وأهداه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة سابقاً و رئيس جامعة عين شمس سابقاً درع التكريم نيابة عن المجلس. 


كما كرّم المجلس نخبة من رؤساء الجامعة السابقين وهم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ الدكتور محمد عوض تاج الدين و الدكتور حسين عيسى وأ.د. أحمد زكي بدر و أ.د. عبد الوهاب عزت.


جاء ذلك بحضور  أعضاء المجلس الموقر من  نواب رئيس الجامعة: أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء الكليات ولفيف من أعضاء المجلس من الداخل والخارج.


وأشاد المجلس بجهود كل من ترأس جامعة عين شمس العريقة وتحمل على عاتقه مسؤوليات التطوير والتقدم نحو الأفضل وتقديم كافة أوجه الدعم والعطاء للجامعة العريقة دون انتظار مقابل.
كما أكد المجلس أن أهم ما يميز كل من تقلد هذا المنصب الرفيع أنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون إعمالاً لمبدأ مواصلة الإنجاز وتطبيقاً لفلسفة تعاقب الأجيال وإيماناً بما تستحقه جامعة عين شمس من تحقيق مكانة أفضل على الدوام.

كما أشاد المجلس بكل القامات التي تقلدت منصب رئاسة جامعة عين شمس على مدار تاريخها، مؤكدين أن اخلاصهم الشديد و رؤيتهم في إدارة الجامعة أهلتهم لتقلد مناصب سياسية  ومسؤوليات أكبر على مستوى الدولة المصرية.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني محمود المتيني انجازات جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

شاهد.. أول رد فعل من مريم مصطفى بعد رفض الطعن المقدم ضد الأهلي

ترشيحاتنا

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

البيان الختامي لقمة روسيا وأفريقيا يؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

نتبرأ من عناصر الدعم السريع المنفلتين | حميدتي يعتذر للشعب السوداني

خططوا لعمليات تفجيرية.. باكستان تعلن اعتقال 10 إرهابيين

خسائر بمليار جنيه| موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.. و"الأرصاد" تكشف طقس شهر أغسطس

رسميًا .. يايسله مديرًا فنيًا لـ الأهلي السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. أحدث إطلالة لغادة عبد الرازق في زفاف ابن شقيقتها

بكاش مايوه.. سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير على حمام السباحة

أسباب وأعراض فيروس التهاب الكبد وطرق علاجه

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ