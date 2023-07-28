عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات جديدة بطب أسنان عين شمس.. تفاصيل

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أصدر  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، قرارًا بقيام الدكتور محمد ناصر محمد أنور إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان بأعمال رئيس مجلس قسم العلاج التحفظى اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/٢٦ ولمدة عام .

كما أصدر قرارًا بقيام الدكتور داليا غازى محمد راتب الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان بأعمال رئيس مجلس قسم بيولوچيا الفم اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/٢٦ولمدة عام .

كرّم مجلس جامعة عين شمس اليوم أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تقديرا لدوره وما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته للجامعة.

txt

شباب الباحثين بجامعة عين شمس يحصدون المركز الأول مكرر بالمسابقة العلمية السنوية

txt

جامعة عين شمس في أسبوع| فريق سباقات هندسة الأول عالميا في فورمولا للطلاب بإنجلترا.. ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما


 وأهداه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة سابقاً و رئيس جامعة عين شمس سابقاً درع التكريم نيابة عن المجلس الموقر. 

كما كرّم المجلس نخبة من رؤساء الجامعة السابقين وهم أ.د. عبد الوهاب عبد الحافظ أ.د. محمد عوض تاج الدين و أ.د. حسين عيسى وأ.د. أحمد زكي بدر و أ.د. عبد الوهاب عزت.

جاء ذلك بحضور  أعضاء المجلس الموقر من السادة نواب رئيس الجامعة: أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء الكليات ولفيف من أعضاء المجلس من الداخل والخارج.

وأشاد المجلس بجهود كل من ترأس جامعة عين شمس العريقة وتحمل على عاتقه مسؤوليات التطوير والتقدم نحو الأفضل وتقديم كافة أوجه الدعم والعطاء للجامعة العريقة دون انتظار مقابل.

كما أكد المجلس أن أهم ما يميز كل من تقلد هذا المنصب الرفيع أنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون إعمالاً لمبدأ مواصلة الإنجاز وتطبيقاً لفلسفة تعاقب الأجيال وإيماناً بما تستحقه جامعة عين شمس من تحقيق مكانة أفضل على الدوام.

كما أشاد المجلس بكل القامات التي تقلدت منصب رئاسة جامعة عين شمس على مدار تاريخها، مؤكدين أن اخلاصهم الشديد و رؤيتهم في إدارة الجامعة أهلتهم لتقلد مناصب سياسية  ومسؤوليات أكبر على مستوى الدولة المصرية.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ناصر كلية طب الأسنان رئيس مجلس قسم بيولوچيا الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تحويلات مرورية.. غلق الأوتوستراد شهرا لتنفيذ أعمال القطار الكهربائى السريع بالقاهرة

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

فضل يوم عاشوراء .. 10 أعمال نبوية تدخلك الجنة وتفتح لك الأبواب المغلقة

نبأ سار.. أول تعليق من قائد فاجنر على انقلاب النيجر

البطولة العربية.. تشكيل الزمالك أمام الاتحاد المنيستيري في ضربة البداية

11 إجراء عاجلًا للعمال والتوظيف .. ماذا فعلت الدولة لتحسين أوضاع الشباب؟

مدير فني تونسي شهير مرشح لخلافة البدري في تدريب الصفاقسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ