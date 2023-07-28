قرارات جديدة بطب أسنان عين شمس.. تفاصيل

أصدر الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، قرارًا بقيام الدكتور محمد ناصر محمد أنور إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان بأعمال رئيس مجلس قسم العلاج التحفظى اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/٢٦ ولمدة عام .

كما أصدر قرارًا بقيام الدكتور داليا غازى محمد راتب الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان بأعمال رئيس مجلس قسم بيولوچيا الفم اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/٢٦ولمدة عام .

كرّم مجلس جامعة عين شمس اليوم أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تقديرا لدوره وما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته للجامعة.



وأهداه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة سابقاً و رئيس جامعة عين شمس سابقاً درع التكريم نيابة عن المجلس الموقر.

كما كرّم المجلس نخبة من رؤساء الجامعة السابقين وهم أ.د. عبد الوهاب عبد الحافظ أ.د. محمد عوض تاج الدين و أ.د. حسين عيسى وأ.د. أحمد زكي بدر و أ.د. عبد الوهاب عزت.

جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الموقر من السادة نواب رئيس الجامعة: أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء الكليات ولفيف من أعضاء المجلس من الداخل والخارج.

وأشاد المجلس بجهود كل من ترأس جامعة عين شمس العريقة وتحمل على عاتقه مسؤوليات التطوير والتقدم نحو الأفضل وتقديم كافة أوجه الدعم والعطاء للجامعة العريقة دون انتظار مقابل.

كما أكد المجلس أن أهم ما يميز كل من تقلد هذا المنصب الرفيع أنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون إعمالاً لمبدأ مواصلة الإنجاز وتطبيقاً لفلسفة تعاقب الأجيال وإيماناً بما تستحقه جامعة عين شمس من تحقيق مكانة أفضل على الدوام.

كما أشاد المجلس بكل القامات التي تقلدت منصب رئاسة جامعة عين شمس على مدار تاريخها، مؤكدين أن اخلاصهم الشديد و رؤيتهم في إدارة الجامعة أهلتهم لتقلد مناصب سياسية ومسؤوليات أكبر على مستوى الدولة المصرية.