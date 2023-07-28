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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تربية نوعية عين شمس تحتفل بحصول وحدة ضمان الجودة على الإعتماد البرامجي

وحدة ضمان الجودة
وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس احتفالية لحصولها علي الإعتماد البرامجي، تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية ، وإشراف د. محمود العطيفي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، .د. ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بحضور الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتورة صفاء شحاته عميد كلية التربية بالجامعة، المراجعين والدعم الفنى، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالكلية.

أعرب الدكتور أسامة السيد عن سعادته لحصول الكلية على الاعتماد البرامجي لأكثر من ٨ برامج ،مقدما الشكر إلى الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و نواب الجامعة والإدارة السابقة، والدكتورة

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 وفريق مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور محمود العطيفي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، و أعضاء هيئة التدريس بالكلية والإداريين مع تمانياته بدوام التوفيق والنجاح.

قدمت الدكتورة  رشا خفاجي الشكر والتقدير لعميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس  وفريق الدعم والمراجعين، مشيرة إلى الدور الفعال الذي تقوم به الكلية وذلك من خلال الأنشطة الطلابية المتنوعة ، حيت اشادت بمشروعات تخرج طلاب قسم التربية الفنيه ، موضحة ان اعمالهم تستحق الوصول للعالمية.


على هامش الحفل عرض طلاب الصم وطلاب قسم التربية الموسيقية  عدة فقرات موسيقية متنوعة بقيادة المايسترو الدكتور أحمد سالم.

كما كرمت إدارة الكلية الدكتورة رشا خفاجي وجميع فريق أعضاء مركز ضمان الجودة بالجامعة، بجانب تكريم المراجعين ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج وأعضاء المعايير والإداريين الذين شاركوا في هذا الإنجاز الكبير.

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