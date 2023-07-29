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رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023 .. شروط التقدم للمنح الدراسية للجامعات .. توفير فرصة لـ ذوي الاحتياجات المالية الخاصة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

لطلاب الثانوية العامة 2023 ..شروط التقدم للمنح الدراسية للجامعات 

لتشجيع الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي وتوفير فرصة للطلاب ذوي الاحتياجات المالية الخاصة

ساعات قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 ويسعى العديد من الطلاب، للتقديم لمنح دراسية مجانية، والالتحاق بالجامعات المصرية؛ للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات؛ لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف التخصصات.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن المنح الدراسية طوق النجاة لعدد كبير من الطلاب غير القادرين علي تحمل المصاريف الدراسية، وتشجيعا كبيرا للطلاب المتفوقين.

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المنح الدراسية تعكس اهتمام الدولة والجامعات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين دراسيا، لافتا إلى أن أوائل الثانوية العامة يحصلون على منح متعددة من الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية.

وطالب حمزة ، بضرورة الاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب ورعايتهم والتكلف بدراستهم بنسبة تتخطي الـ 80% من المصاريف الدراسية.

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وأشار الخبير التربوي إلى أنه على الرغم من أن دراسة الطب مكلفة؛ إلا أن بعض الجامعات تقدم منحا مجانية بالكامل أو جزئية للطلاب، مشيرا إلى أهمية تقديم المنح سواء بمصر أو خارجها.

وأضاف أن تخصيص حافز تفوق للموهوبين رياضيا أو فنيا  وعلمياً؛ أصبح  ضرورة يجب تطبيقه بشكل يساعد الطلاب ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التي إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا  نخبة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في القريب بمختلف المجالات لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

وأوضح الدكتور مجدب حمزة ، أن لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دوراً  كبيراً في تقديم الدعم للطلاب المتفوقين والموهبين وإمدادهم بكل ما يلزمهم.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الخولى أستاذ بكلية التربية ،أن العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية في مصر تقدم منح دراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتشجيع الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي وتوفير فرصة للطلاب ذوي الاحتياجات المالية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسن خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن شروط المنح الدراسية المتاحة للطلاب في الجامعات والمؤسسات المختلفة تختلف ، ولكن عادةً ما تشمل الشروط التالية:

1- الحصول على درجات عالية في الثانوية العامة: يتطلب الحصول على المنح الدراسية في العديد من الجامعات والمؤسسات الحصول على درجات عالية في الثانوية العامة، ويمكن أن تختلف الدرجات المطلوبة حسب كل مؤسسة.

2- الحصول على درجات جيدة في الامتحانات الإلكترونية: يتطلب البعض من المؤسسات الحصول على درجات جيدة في الامتحانات الإلكترونية التي تجرى على الطلاب، والتي تشمل مواد مختلفة حسب المؤسسة.

3- الحصول على شهادات إنجازات إضافية: قد تتطلب بعض المؤسسات الحصول على شهادات إنجازات إضافية، مثل شهادة إنجاز رياضي أو شهادة إنجاز ثقافي، ويختلف نوع الشهادات المطلوبة حسب كل مؤسسة.

4- تحقيق معايير مالية محددة: قد تتطلب بعض المؤسسات من الطلاب تحقيق معايير مالية محددة، مثل عدم تجاوز الدخل السنوي للأسرة مبلغ معين، وذلك لتحديد الأولوية في توزيع المنح الدراسية.

يجب على الطلاب الراغبين في التقدم للمنح الدراسية التحقق من شروط المؤسسات التعليمية والحكومية المختلفة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال مواقع الإنترنت الخاصة بتلك المؤسسات، أو من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسات.

وأشار إلي أن  بعض المنح الدراسية الحصول على درجات عالية في جميع المواد، في حين أن بعض المنح الدراسية قد تأخذ بعين الاعتبار الدرجات المنخفضة في بعض المواد وتركز بدلاً من ذلك على الإنجازات الأخرى مثل الأنشطة الطلابية والخدمة المجتمعية والمهارات الشخصية.

وشدد ، يجب التحقق من شروط المنح الدراسية التي ترغب في التقدم لها ومعرفة ما إذا كانت تتطلب الحصول على درجات معينة في المواد المختلفة أم لا، وفي حال تطابق شروط المنح الدراسية مع مؤهلاتك الأكاديمية والشخصية، يمكنك التقدم للحصول على المنح الدراسية.

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