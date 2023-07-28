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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا.. أبرز الكليات في تنسيق الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا
يتساءل جميع طلاب الثانوية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي “هل سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم؟”.

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ صدى البلد أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم، وتنتظر اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم استعدادا لإعلانها.

قرار عاجل بشأن التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراً عاجلاً جديدا لتذليل العقبات أمام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق ابنائهم بالمدارس الرسمية للغات.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته لمديريات التربية والتعليم ، انه بالنسبة لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل ابنائهم بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك، تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيا ، و لك بعد تقديم ولي الأمر عذر مقبول

أبرز الكليات في تنسيق الجامعات 2023 .. مطلوبة لسوق العمل
يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة كل هذا سوف نجيب عليه في هذا التقرير :

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وإيست لندن لمنح درجات علمية مزدوجة
وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مع جامعة ايست لندن البريطانية؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين لمنح شهادات مزدوجة من الجامعتين برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

الكلية الأكثر بحثا..توقعات القبول بالذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023 ، يتسارع الآلاف من طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية 2023 على التقديم  في كلية الذكاء الاصطناعي 2023 ، أو قسم الذكاء الاصطناعي في كليات الحاسبات والمعلومات نظرا لكونها مهنة المستقبل والتي تحرك نحوها العالم أجمع.

التعليم العالي: تكافؤ الفرص تنظم العديد من الفعاليات بالتعاون مع القومي للمرأة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دور الوزارة فى تنمية العنصر البشرى وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تدعيمًا لدور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ويأتى ذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

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نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

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أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا.. أبرز الكليات في تنسيق الجامعات

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