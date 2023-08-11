تملأ آفاق جنوب سيناء بالعلم والتنمية|أول حوار مع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية..شاهد

تنفذ الدولة المصرية، مشروعات تعليمية عملاقة لتنمية أرض الفيروز، بخطوات ثابتة، ورؤية ثاقبة، بعد دحر الإرهاب.

ومن بين هذه المشروعات، جامعة الملك سلمان الدولية، وللتعرف عن قرب من هذا المشروع الدولي، أجرى صدى البلد أول حوار مع الدكتور اشرف حسين رئيس، جامعة الملك سلمان الدولية.

- ما مدى الإقبال علي كليات جامعة الملك سلمان الدولية بعد ثلاث سنوات من افتتاحها و رؤيتها للتنمية؟

الإقبال جيد علي برامج الكلية وتم استكمال ٨٠ ٪ من احتياجات الجامعة من الاجهزة والمعامل ..رغم انه لم يكن موجود في تصميم جامعة الملك سلمان الدولية الكليات الطبيه ولكن بتوجيهات القيادة السياسية كان وجودها ضرورة لتنمية جنوب سيناء وتلبية احتياجات اهلها فتم إنشاء كليات الطب البشري و الاسنان والصيدلة والتي كانت جميعها بفرع راس سدر.

حيث كان لم يكتمل الانشاء بطور سيناء وجري نقل الطب البشري والاسنان للفرع الرئيسي بطور سيناء مشيرا إلي إن جامعة سلمان من جامعة الجيل الرابع التي تعمل علي خدمة المجتمع المحيط بها .



- هل برامج كليات فرع راس سدر تناسب طبيعتها و إمكانيات التدريب العملي متاحة؟



فرع الجامعة براس سدر به ٥ كليات وهي " الصيدلة - الزراعة الصحراوية - العلوم الإدارية - الطب البيطري - العلوم الاساسية " مشيرا إلي إن رؤية الجامعة بالارتباط بالمجتمع حيث وجود كلية الصيدلة وبها ٢٥ معمل مع الزراعات الصحراوية التي الذي تم إنشاء مزرعة لها مساحتها ٧٥ فدان مقسمة للزراعات الصحراوية ومزرعة للماشية والاغنام وعيادة للطب البيطري علاوة علي انه سوف يتم زراعة النباتات الطبيه والعطرية التي تشتهر بها جنوب سيناء وخاصة سانت كاترين لاجراء الابحاث عليها واضاف رئيس جامعة سلمان تم مد فرع راس سدر بالغاز الطبيعي وحفر آبار لزراعة الزيتون و الجوجوبا والمحاصيل التي تزرع في راس سدر لخدمة المزارعين بالارشاد الزراعي والابحاث العلمية مشيرا و توزيع كليات جامعة سلمان بتوازن لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة .

واضاف ان وجود كلية العلوم الاساسية ضرورة لكل كليات الجامعة فهي التي تدرس العلوم الاساسية التي تحتاجها معظم الكليات ومن بينها " كمياء البترول " وهي من متطلبات سوق العمل .

- هل الكليات والبرامج التعليمية بجامعة سلمان الدولية تناسب مدينة شرم الشيخ كمدينة سياحة عالمية ؟



كليات فرع شرم الشيخ جهزت بشكل فخم وحظيت بافتتاح رئاسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وامير منطقة تبوك وبها وكانت اعلي مستوي وبشكل حضاري وبها اربع كليات وبرامج تعليمية تناسب شرم الشيخ كمدينة عالمية في السياحة مشيرا إلي إن جامعة سلمان الدولية جامعة من الجيل الرابع التي تتفاعل بشكل وثيق بالبيئة والمجتمع المحيط بها وتحدث قيمة مضافة في الإنتاج والتوعية وتساعد علي تقديم منتج جيد مشيرا إلي الجامعة شاركت في قمة المناخ الماضية وكان لها شكل فعال ومؤثر واضاف رئيس الجامعة كلية السياحة والضيافة بها فندق ومطبخ وامكانيات فندقية وامكانيات للتدريب ولابد التعاون مع محافظة جنوب سيناء والجهات المختصة بالسياحة والفنادق لتدريب العالمين بشكل الزامي للارتقاء بمستوي الضيافة والخدمة السياحية مشيرا إلي إن الجامعة لا تريد ربح مجرد رسوم لتدريب العاملين .

واوضح رئيس الجامعة إن جامعة الملك سلمان وقعت بروتوكول تعاون وشراكة مع كبري جامعة النمسا " اي ام سي " والتي لها سمعة طيبة في مجال التوظيف والعلوم التطبيقية و تخرج منها مشاهير النمسا .

- ما مستوي السكن الجامعي لطلاب جامعة سلمان في الفروع الثلاث "شرم الشيخ - طور سيناء - راس سدر ".

السكن مستوي فندقي فاخر لا يقل عن مستوي الفنادق الاربع نجوم علاوة علي وجود الملاعب وحمامات السباحة والمطاعم وتكييف مركزي مشيرا هي الاعلي مستوي و الاقل رسوما علي مستوي الجامعات الاهلية

واضاف رئيس جامعة سلمان إن كلية اللغات التطبيقية بشرم الشيخ من الكليات والبرامج التي تخدم شرم الشيخ وبها قسم " الترجمة الفورية " واقسام اللغة الانجليزية و لغة المانية وروسية وسوف يتم إدخال الترجمه الفورية الصيني .



- هل بدات كليات فرع طور سيناء وخاصة الكليات الطبية تقدم خدمات الطبيه؟



يوجد في طور سيناء كليات " كلية الطب - طب الاسنان - التمريض - الصناعات التكنولوجيه - هندسة - علوم الحاسب - هندسة الحاسب " .

وخلال العام الدراسي القادم سوف يتم فتح ١٢ عيادة خارجية لاهالي طور سيناء بإشراف دكتور كان مديرا لمستشفي عين شمس التخصصي مشيرا إلي إن كلية طب جامعة سلمان الدولية من افضل الكليات علي مستوي مصر مشيرا إلي إنه سوف يتم ايضا تجهيز غرفة عمليات وغرفتين إفاقة وسوف تكون مجانا نهارا و رسوم بسيطة ليلا واضاف رئيس الجامعة إنه سوف يتم العمل في البداية بحرص شديد .



- ماهي كلية الصناعات التكنولوجيه وهل يوجد اقبال عليها ؟



كلية الصناعات التكنولوجيه من الكليات الواعدة ولها مستقبل باهر رغم انها لم تستطيع حتي الآن استقدام طلابها ولذلك تم تقديم منحة من الجامعة بتخفيض ٥٠٪ لطلاب جنوب سيناء من التعليم الفني الصناعي لتخريج اخصائي تكنولوجي صناعي يستطيعون سوف تكون لهم نقابة واضاف رئيس جامعة الملك سلمان نحاول نوجد تعاون مع محافظة جنوب سيناء وجهات تمويل مثل البنوك لمد خريج هذه الكلية بقروض ميسرة لإنشاء ورش صغيرة لصناعات متعددة في الصناعات التي تصلح بجنوب سيناء .



- كيف الحصول علي منحة من جامعة الملك سلمان الدولية ؟



نحن نلتزم بقواعد وزارة التعليم العالي للمتفوقين علميا و رياضيا وابناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية مشيرا إلي إن النائب محمد ابو العينين عضو مجلس الامناء دعم ابناء جنوب سيناء بعشرة منح سنويا كما قرر مجلس امناء الجامعه ٢٠ منحة بتخفيض ٥٠ ٪ لابناء جنوب سيناء لدعم التنمية في جنوب سيناء بالإضافة هناك منح لبعض الكليات الجديدة مثل الصناعات التكنولوجيه وما يماثلها .



جامعة الملك سلمان الدولية

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