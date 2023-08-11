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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عير هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة من طلاب الثانوية العامة ، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا يبحث أولياء الأمور خلال الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل، وذلك رغبة منهم في الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة الكليات التي سيلتحقون بها.


 

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. رابط التسجيل

ورابط تنسيق المرحلة الثانية 2023 يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك مع معامل جاهزة وخاصة بالتنسيق، في وجود موظفين وكوادر مدربة يساعدون الطلاب على التسجيل بالتنسيق

تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

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تنسيق الجامعات 2023.. برامج جديدة بعين شمس أبرزها كيمياء البترول والذكاء الاصطناعي

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جامعة عين شمس في أسبوع| انطلاق قافلة طبية لأهالي الزاوية الحمراء...استقبال وفدا إندونيسي رفيع المستوى لبحث سبل التعاون المشترك

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة هنا عبر هذا الرابط

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تنسيق المرحلة الأولى 2023 .. مؤشرات كليات طب الأسنان وبيطرى مرحلة ثانية

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تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية.. «اعرف ممكن تدخل إيه»

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تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات

ويرصد موقع صدي البلد الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:


الشعبة العلمية
الطب البيطري
التمريض
العلوم
الزراعة
الجامعات التكنولوجية
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الآثار
الإعلام
وباقي الكليات النظرية
 

شعبة الرياضيات 
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
التخطيط العمراني
فنون جميلة عمارة
الجامعات التكنولوجية
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الإعلام
الآثار
الفنون التطبيقية
باقي الكليات النظرية
 

الشعبة الأدبية 


كليات التربية
كليات الآداب
كليات الحقوق
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية

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