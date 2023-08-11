تنسيق الجامعات 2023 ، يُعد الالتحاق بـ كلية الصيدلة واحدًا من الأهداف التي يسعى طلاب المرحلة الثانوية إلى تحقيقها، الذي يدفعهم إلى العمل جاهدين للحصول على مجموع لا يقل الـ 90%، حتى يتثنى لهم الالتحاق بالكلية التي لطالما كانت حلمهم منذ الصغر.

مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2023 في جميع الجامعات المصرية

تنسيق الجامعات 2023 توقع الدكتور مدي حمزة الخبير التربوي ،، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 كلية الصيدلة : 366 درجة بنسبة 89.02% العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5%

تنسيق الجامعات 2023 توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة بوجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض



تنسيق كلية صيدلة 2022-2023



ونستعرض خلال السطور التالية، تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر.

- صيدلة سوهاج 373.0.

- صيدلة المنصورة 372.0.

- صيدلة الزقازيق 371.0.

- صيدلة دمنهور 371.0.

- صيدلة طنطا 371.0.

- صيدلة جنوب الوادي 371.0.

- صيدلة عين شمس 370.0.

- صيدلة أسيوط 370.0.

- صيدلة بور سعيد 370.0.

- صيدلة الإسكندرية 370.0.

- صيدلة القاهرة 370.0.

- صيدلة مدينة السادات 370.0.

- صيدلة المنوفية 370.0.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0.

- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0.

- صيدلة المنيا 369.5.

- صيدلة ج الوادي الجديد 369.0.

- صيدلة حلوان 369.0.

- صيدلة بني سويف 369.0.

- صيدلة الفيوم 369.0.