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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2023 في جميع الجامعات المصرية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023 ، يُعد الالتحاق بـ كلية الصيدلة واحدًا من الأهداف التي يسعى طلاب المرحلة الثانوية إلى تحقيقها، الذي يدفعهم إلى العمل جاهدين للحصول على مجموع لا يقل الـ 90%، حتى يتثنى لهم الالتحاق بالكلية التي لطالما كانت حلمهم منذ الصغر.

مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2023 في جميع الجامعات المصرية

تنسيق الجامعات 2023  توقع الدكتور مدي حمزة الخبير التربوي ،، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 كلية الصيدلة : 366 درجة بنسبة  89.02% العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5%

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023  توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة  بوجود  أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض 
 

تنسيق كلية صيدلة 2022-2023


ونستعرض  خلال السطور التالية، تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر.

- صيدلة سوهاج 373.0.

- صيدلة المنصورة 372.0.

- صيدلة الزقازيق 371.0.

- صيدلة دمنهور 371.0.

- صيدلة طنطا 371.0.

- صيدلة جنوب الوادي 371.0.

- صيدلة عين شمس 370.0.

- صيدلة أسيوط 370.0.

- صيدلة بور سعيد 370.0.

- صيدلة الإسكندرية 370.0.

- صيدلة القاهرة 370.0.

- صيدلة مدينة السادات 370.0.

- صيدلة المنوفية 370.0.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0.

- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0.

- صيدلة المنيا 369.5.

- صيدلة ج الوادي الجديد 369.0.

- صيدلة حلوان 369.0.

- صيدلة بني سويف 369.0.

- صيدلة الفيوم 369.0.

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