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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مناهج يكشف عن وظائف بعائد مادي لهذه الفئة من الطلاب |خاص

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى من قبل القيادة السياسية  لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تحركت سريعا لتطوير التعليم الفني.

وأضاف شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد  أن الدولة المصرية  تسعى دائما إلى التميز في كافة القطاعات حيث تم إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع اختلف في التعليم الفني، وزاد الطلب على دخوله.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن عددا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية لجأ إلى المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية التي توفر عدد كبير من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي. 

تابع الدكتور حسن شحاتة إن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بمحافظات الصعيد علي كافة الأصعدة، مؤكدا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصعيد من حيث افتتاح مدن جديدة وشبكة طرق عالمية وإنشاء مدارس بالإضافة إلي أن حياة كريمة في كافة أماكن الصعيد.

وأوضح  أنه تم إنشاء عدد كبير من المدارس يتخطي حاجز 2300 مدرسة بالإضافة إلي إنشاء جامعتين حكوميتين و6 جامعات خاصة وافتتاح أكثر من 4 جامعات تكنولوجية.

ونوه ، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى من قبل القيادة السياسية  لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تحركت سريعا لتطوير التعليم الفني.

أوضح ، أن الدولة المصرية  تسعى دائما إلى التميز في كافة القطاعات حيث تم إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع اختلف في التعليم الفني، وزاد الطلب على دخوله.

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن عددا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية لجأ إلى مدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية التي توفر عدد كبير من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي.

 

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