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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التحويلات إلى كليات جامعة عين شمس.. اعرف الخطوات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت جامعة عين شمس عن  فتح باب التحويلات الإلكتروني أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس ، ولمدة شهر وحتى 20 من سبتمبر المقبل.

 

طرق التحويل الي كليات جامعة عين شمس 

وأوضحت الجامعة أنه من خلال QR  المدرج على البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الرابط التالي:
https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/
وهي بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.
 

وأكدت جامعة عين شمس أنه من خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لـ جامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة وسداد المقابل المالي لخدمة التحويل والقبول المركزي ، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.
 

وأشارت الجامعة الي الطلاب الراغبين في التحويل للفرق الأعلى الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ورفع صورة الثانوية العامة أيضا وصورة الرقم القومي ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية. 
 

تتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات والتقديرات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل. 
 

ويتم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول كافة الفئات المدرجة على موقع التحويلات الإلكترونية.

 

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