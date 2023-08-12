22 دقيقة الأربعاء المقبل | إعلان مهم من البحوث الفلكية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد ولادة هلال شهر صفر لعام 1445هـ.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).



وأضاف القاضي على بيان رسمي أن الهلال الجديد سيبقي في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).

• وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 17/8/2023م.

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