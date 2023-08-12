عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

22 دقيقة الأربعاء المقبل | إعلان مهم من البحوث الفلكية

صدى البلد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد ولادة هلال شهر صفر لعام 1445هـ.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي على بيان رسمي أن الهلال الجديد سيبقي في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة).

شاهد |اقتران المريخ وعطارد من المنزل بالعين المجردة فى هذا الموعد

حدث استثنائي لكوكب الأرض .. زخة شهب البرشاويات | اِعرف موعدها

مواعيد بداية هلال شهر صفر 1445هـ.. فلكيا

زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال دمياط

زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

نجوم الثريا بجوار القمر .. ظاهرة فلكية خلابة ينتظرها هواة الفلك الخميس المقبل

المشتري العملاق يظهر في سماء مصر الآن..... وفرصة مثالية لتصوير القمر

أكبر كواكب المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر.. الثلاثاء

دورة تدريبية للمعلمين فى المعهد القومي للبحوث الفلكية.. اليوم

نجوم الثريا تظهر بجوار القمر.. ظاهرة فلكية خلابة ينظرها هواة الفلك

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).

• وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 17/8/2023م.
∙ 

صفر مواعيد ولادة هلال شهر صفر هلال شهر صفر هلال شهر صفر لعام 1445هـ المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

كين بديلا .. تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج بـ كأس السوبر الألماني

بـ51 دولة وأصاب 1.5 مليون| مش دور برد .. أعراض كورونا الجديد

الأفضل في كل مكان.. رونالدو يقود النصر السعودي للتتويج بكأس الملك سلمان

العثور على 9 أنواع.. اكتشاف جسيمات بلاستيكية في قلب 15 مريضًا يخضعون لجراحات

توقّع مبشّر من التموين.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 | فيديو

أحدهما رضيع .. مصرع شخصين في غرق سفينة للمهاجرين بتونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ