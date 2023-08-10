زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال دمياط

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، بيانا رسميا عاجلاً أعلن خلاله أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس زلزالا أو هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.

وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي عن تفاصيل زلزال اليوم قائلا أن بياناته كالتالي :

تاريخ الحدوث : الخميس الموافق 10 أغسطس 2023

القوة : 4.76 درجة على مقياس ريختر

خط العرض :35.71 شمالا

خط الطول:31.28 شرقا

العمق:22 كم

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: لقد ورد الى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما يفيد الشعور بـ زلزال أو هزة أرضية اليوم ، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات .