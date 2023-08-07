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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أكبر كواكب المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر.. الثلاثاء

المشتري
المشتري

تشهد سماء مصر يوم الثلاثاء القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

قال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)  يوم الثلاثاء 8 أغسطس.

وأوضح الدكتور “تادرس” أننا نرى القمر مقترن مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران مع بداية شروقهما في 12:15 بعد منتصف الليل (الدقائق الأولى من يوم 8 أغسطس) حتى اختفاء المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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