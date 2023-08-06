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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية للمعلمين فى المعهد القومي للبحوث الفلكية.. اليوم

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومركز تعليم الفلك OAE-Egypt، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك IAU-OAE، دورة تدريبية المعلمين فى ”أساسيات علوم الفلك والأرصاد الفلكية“.

وتقام الدورة التدريبية ابتداء من اليوم الأحد وتسمتر حتي يوم 10 أغسطس الجاري، فى مبنى الفلك  بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، حيث تمتد  الدورة لمدة أسبوع تحت إشراف علمي من أساتذة المعهد، كما أوضح المعهد إلى انه سوف يكون هناك جانب تدريب عملي بمرصد القطامية الفلكي.

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تهدف الدورة إلى إتاحة المفاهيم الاساسية لعلوم الفلك وتدريب المعلمين على المهارات الاساسية والتى من شأنها رفع التوعية بعلوم الفلك وترسيخ تلك المفاهيم لدى المعلم وبالتالى الطلاب، تتناول الدورة الموضوعات الأتية (مقدمة في علم الفلك - الإحداثيات الفلكية -الحسابات الفلكية - النظام الشمسى -  الظواهر الفلكية  - أسس الرصد الفلكي والتلسكوبات - نظريات بنية الكون - إحتمالات الحياة فى الكون).

وأوضح المعهد أنه سيكون هناك شهادة معتمدة يتم منحها لمن يجتاز فترة التدريب، وأن الدورة من المعهد.

 وعلى جانب آخر تبدأ أكاديمية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للشباب، اليوم دورات تدريبية في مجال الإليكترونيات وتطبيقاتها في الجيوفيزياء.

تبدأ الدورات اليوم بمقدمة عن الإليكترونيات ثم المتحكمات الاليكترونية وطريقة استقبال الاشارات والتعامل معه، ويتم التعريف إذا كان الطفل قد التحق بدورات مثيلة سابقة أم لا.

وتقام الدورة بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- حلوان، وتنعقد الدورة ايام الاحد والاربعاء من كل اسبوع من الساعه 9:30 صباحا ولمدة شهر، واشار المعهد الي انه يجب توافر جهاز لاب توب وبعض المكونات الإليكترونية مع المشترك وذلك لسهوله التدريب العملى.

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