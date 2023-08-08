المشتري العملاق يظهر في سماء مصر الآن..... وفرصة مثالية لتصوير القمر

تشهد سماء مصرالليلة، ظاهرتين فلكية مميزتين حين يظهر كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في السماء بالقرب من القمر الذي يحين موعيد تربيعه الثاني اليوم فيظهر بشكل رائع وخلاب، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

الآن .. القمر يقترن مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) اليوم الثلاثاء 8 أغسطس.

أوضح الدكتور “تادرس” أننا نرى القمر مقترن مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران مع بداية شروقهما في 12:15 بعد منتصف الليل (الدقائق الأولى من يوم 8 أغسطس) حتى اختفاء المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

كوكب المشتري

ويعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية أي ما يعادل 778,340,821كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق، فحجمه أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر، وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.

التربيع الثاني للقمر

وعلى جانب آخر تشهد سماء مصر اليوم وصول قمر محرم 1445هــ إلي طور التربيع الثاني والآخير، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الأول لشهر محرم 1445هــ، يشرق فى تمام بداية يوم اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس، وسيصل قمر محرم إلي طور التربيع الثاني في تمام الساعة 12.30.

واشار الدكتور أشرف تادرس، إن فترة التربيع الثاني للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.