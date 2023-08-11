مواعيد بداية هلال شهر صفر 1445هـ.. فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد ظهور هلال شهر صفر لعام 1445هـ، وذلك طبقا للحسابات الفلكية، التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

ووفقآ للحسابات الفلكية فأن هلال شهر صفر 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشر و39 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكه المكرمه لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في

سمائها لمدد تتراوح بين (20- 23 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3- 26 دقيقة).

• وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكيا يوم الخميس 17/8/2023.

وعلى جانب آخر كان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الخميس، الموافق 10 اغسطس 2023، هزة أرضية، علي بعد 480 كيلو متر شمال مدينة دمياط فى تمام الساعة الرابعة والربع دقايق.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.76 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.