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رئيس التحرير
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تعليم

نجوم الثريا بجوار القمر .. ظاهرة فلكية خلابة ينتظرها هواة الفلك الخميس المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد سماء مصر، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

قال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا على موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) يوم الخميس 8 أغسطس.

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وأوضح ورئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، الحشد النجمي Pleiades (الثريا) هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع، يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور.

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

ظاهرة فلكية مميزة الدكتور أشرف تادرس المعهد القومي للبحوث الفلكية صحة الإنسان رئيس قسم الفلك

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