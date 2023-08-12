شاهد |اقتران المريخ وعطارد من المنزل بالعين المجردة فى هذا الموعد

تشهد سماء مصر يوم الأحد القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يرى اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وكوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) ، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث نشاهد كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وكوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) متجاوران باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة يوم الأحد 13 أغسطس.

وأضاف تادرس أن المريخ (الكوكب الأحمر) وكوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) ترائي متجاوران باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في الفترة من 1 الى 22 أغسطس تقريبا، إلا انهما يكونا أقرب لبعضهما البعض في هذا اليوم (أي في حالة اقتران) ويغربا سريعا بغضون الساعة 20:40 مساءا تقريبا .

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.