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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة وحاسبات وطب بيطري.. مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق 2023

تنسيق 2023
تنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الاولى من  تنسيق الجامعات 2023 والتي انتهت يوم الخميس الماضى.

 

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2023 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

 

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

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التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :

 
كلية طب الأسنان: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض عند 370 درجة بنسبة 90.3%.

العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5%.

كلية الصيدلة : 366 درجة بنسبة  89.02%.
 

كلية الهندسة تقف عن  344  درجة بنسبة 83.7% كحد أدني.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 81.5 %.

 

توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة  بوجود  أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض مستشهدا بالعام الماضى التي توفر بها عدد كبير من كليات القمة ومنها الطب البيطري الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي .

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:


الشعبة العلمية :
الطب البيطري
التمريض
العلوم
الزراعة
الجامعات التكنولوجية
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الآثار
الإعلام
وباقي الكليات النظرية
 

شعبة الرياضيات :
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
التخطيط العمراني
فنون جميلة عمارة
الجامعات التكنولوجية
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الإعلام
الآثار
الفنون التطبيقية
باقي الكليات النظرية
 

الشعبة الأدبية 


كليات التربية
كليات الآداب
كليات الحقوق
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية

 

لمعرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية بالارقام من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

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