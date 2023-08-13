مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

تنسيق الجامعات 2023 ، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون في الدور الاول نتيجة المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2023 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وتشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى أن كليات الطب بالجامعات الحكومية استقبلت ما يقارب الـ 12 ألف طالب مثل العام الماضي، ومقارنة بأعداد الحاصلين على 90% لأقل من 95% علمي علوم فنجد أن كليات الطب قد يتراوح الحد الأدنى بها بين 92% و 93%.

وفي حالة تم استقبال ما يصل إلى 3 آلاف طالب بكليات طب الأسنان بينما كليات الصيدلة قد تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب، فإنه طبقا لـ مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 يصبح الحد الادنى المتوقع لكليات طب الأسنان 91% بينما الصيدلة قد تكون أقل من 89% وذلك حسب رائ الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة .

تنسيق الجامعات 2023 .. يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.



مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب



ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.



- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنصورة 387 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب دمياط 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب سوهاج 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الزقازيق 385 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب فاقوس 384 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب طنطا 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.



- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب القاهرة 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسيوط 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بور سعيد 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب جنوب الوادي 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب عين شمس 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الاقصر 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بنها 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنيا 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الزقازيق 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب حلوان 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب السويس 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الفيوم 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنوفية 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب العريش 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان القاهرة 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان أسيوط 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان طنطا 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان عين شمس 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسوان 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بني سويف 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الوادي الجديد 375.6 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان السويس 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الفيوم 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنيا 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

تنسيق كليات هندسة المرحلة الاولى للعام الماضي 2022



كان تنسيق كلية هندسة القاهرة العام الماضي من مجموع 366 درجة بينما كان تنسيق كلية هندسة حلوان العام الماضي من مجموع 352 و تنسيق كلية هندسة عين شمس كان 361 درجة وتنسيق كلية هندسة الإسكندرية 353 بينما كان تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 353 تأخذ بداية من 353 درجة وكان تنسيق كلية هندسة حلوان بالمطرية 350 وحل تنسيق كلية هندسة سوهاج 350 درجة وجاء تنسيق كلية هندسة بنها بداية من 353 درجة وتنسيق كلية هندسة طنطا بداية من 358درجة، بينما كان تنسيق كلية هندسة كفر الشيخ 355 وتنسيق كلية هندسة المنيا كان بداية من مجموع 345.