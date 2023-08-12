تنسيق الجامعات 2023 .. لو وقفت معاك على نصف درجة أفضل بدائل لكليات القمة في تنسيق 2023.. وتوقعات مهمة بشأن الطب والهندسة

تنسيق الجامعات 2023.. يستعد طلاب الثانوية العامة لمعرفة النتيجة ويبحث الكثير منهم الآن عن أبرز الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي تتماشي مع سوق العمل، ولذلك طرحت عدد كبير من الجامعات المصرية والمعاهد تخصصات جديدة.

أبرز الكليات في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023… وفي هذا الاطار أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه يوجد طفرة في التعليم العالي بمصر خلال السنوات الماضية غير مسبوقة بانفراد بعض الجامعات المصرية بكليات يس لها مثل بالشرق الأوسط مثل كلية كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

تنسيق الجامعات 2022.. وأضاف ان بعد التطور الهائل فيالبنية التحتية بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل مشيرا ال إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة وتعتبر أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط في جامعة القاهرة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2022 هي كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة .



تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف الدكتور حسن شحاتة أنه لا يمكن الاستغناء عن كليات الطب الهندسة بمختلف القطاعات في جميع الجامعات المصرية.

كذلك تم فتح باب الدراسة في كلية الاثار جامعة عين شمس وكلية الطب البيطري إلى جامعة العريش ، وفي كلية الذكاء الاصطناعى في جامعة كفر الشيخ ، وكذلك تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات في حلوان إلى كلية الذكاء الاصطناعي وفتح عدة اقسام جديدة بها ، بما يواكب متغيرات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

كذلك تم انشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعي بالسويس، وإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية ، كذلك انشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية .

كما بدأت الدراسة في كل من كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي – كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة – كلية طب الأسنان جامعة المنوفية – كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس – كلية الألسن جامعة الفيوم – المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف - كما تم انشاء كل من كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

كلية الإعلام في تنسيق الجامعات 2023 تعتبر كلية من كليات القمة ويتطلب الالتحاق بها أن يحصل الطالب على مجموع كبير حسب تنسيق كل عام، حيث ربما يختلف تنسيق الجامعات 2023 عن السنوات الماضية، فأصبح هناك أقسام في كليات مختلفة تدرس الإعلام بجميع أقسامه مثل كلية الآداب قسم إعلام وكلية التربية النوعية قسم الإعلام التربوي .

بدائل كليات القمة لشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ..يوجد الكثير من البدائل التي تحل محل كلية الألسن التي تعتبر ضمن كليات القمة وتعد اللغات من أهم المجالات التي لا يستطيع الطالب الاستغناء عنها، لأنها توفر فرص عمل كبيرة وبمرتبات، ولكن البديل هي بعض الأقسام بكلية الآداب وتحتوي أقسام اللغات وكلية التربية لغات عديدة مثل "اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللغات .

تنسيق الجامعات 2023 .. كلية الاثار البديل لها كلية آداب قسم آثار ويتم دراسة نفس المناهج التي تدرس في كلية آثار منوها الى أن الكثير من طلاب الثانوية العامة يطمح بالالتحاق بكلية الهندسة ولم يحقق مجموعهم رغباتهم ذلك يوجد العديد من الكليات بديلة لكلية الهندسة وهي كلية الفنون الجميلة ويوجد بها العديد من الأقسام المماثلة بكلية الهندسة بالإضافة الي المعاهد العليا المرخصة لدي وزارة التعليم العالي.

كليات القمة في الشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023 .. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد أول كلية من كليات القمة في الشعبة الأدبية، حيث يتم الالتحاق بها بأكبر مجموع، وهناك بديل لها مثل كلية التجارة حيث تحتوى كلية التجارة على قسم "الاقتصاد، ودراسة الاقتصاد هي أساس العلوم التجارية"، ويدرس الطالب مبادئ اقتصاديات النقود والبنوك والتجارة الخارجية ومدة الدراسة أربعة أعوام.

ويلتفت طلاب الثانوية العامة دائما، إلى الالتحاق بكليات القمة، رغم صعوبة توفير فرص عمل لهم، نظرا لكثرة أعداد خريجيها، لذلك اهتمت وزارة التعليم العالي باستحداث برامج جديدة داخل الكليات وإنشاء كليات جديدة لمواكبة سوق العمل.



لذلك نعرض عليكم رأى الخبير التربوي الدكتور مجدى حمزة للتعرف إلى أكثر الكليات أثبتت نجاحها وكليات سوف تختفي مع مرور الزمن .



قال الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إن التعليم العالي في مصر يتجه نحو العالمية من حيث استحداث برامج جديدة ودمج الطلاب بها وافتتاح كليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الكليات الجديدة لتوفير فرص عمل لهم بعض التخرج .

وأكد حمزة ، أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت مع التطور الهائل الذي نشهده .

وأشار إلي أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

ولفت الدكتور مجدي إلى أنه يوجد بعض الكليات أثبتت نجاحها ودائما توفر فرص عمل لخريجيها، بجانب كلية الطب البشري، وهي كالآتي:

_ كليات الذكاء الاصطناعي

_ كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصري يواجه نقصا شديدا فى التمريض المؤهل

_ معهد البحوث الطبية

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية

_ كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة

_ التمريض

_ المعهد القومى لعلوم الليزر

_ الصيدلة

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية العلوم التطبيقية

وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

ونوه مجدي بأن بعض الكليات لابد أن تقوم باستحداث برامج جديدة لتوفير فرص عمل لخريجيها مثل تجارة وتربية وحقوق بسبب كثرة الأعداد بهذه الكليات في الفترات الماضية .

وتابع الخبير التربوي ، أن مؤشرات كليات الطب 2023 سوف ترتفع عن العام الماضي بدرجات قليلة جدا وذلك لاكتساب الخبرات من الدفعات القديمة خلال العامين الماضيين لافتا أن هذا سوف ينطبق ايضا علي كليات الهندسة والكليات الأدبية ارتفاع طفيف في تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أنه سوف نلاحظ انخفاض قبول الجامعات هذا العام بكافة الكليات من الشعبة العلمية والأدبية.

وأوضح حمزة ، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تقيس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه.