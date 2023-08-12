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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. شروط الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشعبة العلمية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ،  يعتبر كليات الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسبات والمعلومات الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل نظرا لأهمية التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها .

 

تنسيق الجامعات 2023  كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين "علوم ورياضة" ولكن الشبعة العلمية “رياضية لديهم العديد من الاقسام مقارنة بالشعبة العلمية ”علوم "

كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية بـ تنسيق الجامعات 2023 :

تتواجد كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية فى “جامعة القاهرة، وجامعة وعين شمس وجامعة حلوان، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الفيوم، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط، وجامعة وبنها، وجامعة المنوفية، وجامعة بني سويف، وجامعة المنيا، وجامعة كفر الشيخ”..  

شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات 2023 


- أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على درجة الثانوية العامة، من شعبة علمي رياضي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على المجموع المحدد من خلال الكلية، ولا يتجاوز الحد الأدنى.
- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة هذا العام، أي يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة الحديثة لعام 2023.

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الأوراق المطلوبة للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2023 
 

- الشهادة الثانوية.

- إحضار عدد 6 صور شخصية 4×6.

- صورة البطاقة الشخصية.

- إحضار استمارة 2 جند، وذلك من المكان المقيم به الطالب.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية :-   
 

قسم نظم المعلومات الحيوية يوجد القسم بجامعة عين شمس، ومجالات العمل به في المستشفيات الكبرى.

قسم نظم المعلومات الجغرافية ويوجد في جامعة القاهرة.


قسم هندسة البرمجيات ويكون موجود في جامعتي حلوان وعين شمس.  

قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار ويوجد هذا القسم في جامعات “القاهرة، والزقازيق، والمنوفية”.  

قسم الوسائط المتعددة ويكون هذا القسم موجود بجامعتي “أسيوط وبني سويف”.  

قسم تكنولوجيا المعلومات حيث يتواجد هذا القسم بجامعات “القاهرة، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا”.

قسم نظم الحاسبات حيث يتواجد هذا القسم بجامعتي “عين شمس وبنها”.  

قسم الحسابات العلمية: ويوجد هذا القسم بجامعات “عين شمس، وبنها، والمنيا”.  

قسم العلوم الأساسية ويكون هذا القسم بجامعات “عين شمس، والفيوم، وقناة السويس”.

 

إليك توقعات نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 في جميع جامعات مصر

 

كلية حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2022

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 346.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط رياضة 342.0 درجة.

علمي علوم 2022، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:
- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج علوم 367.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة علوم 366.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية علوم 365.0 درجة.

 

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي علوم»
- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي رياضة»

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 330 درجة

تنسيق الجامعات 2023 كليات الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسبات والمعلومات كليات الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات والمعلومات الأوراق المطلوبة للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

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