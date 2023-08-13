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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي من الشهر الجاري، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

 

موعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى


تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

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تنسيق الجامعات 2023 .. شروط الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشعبة العلمية

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لو وقفت معاك على نصف درجة.. أفضل بدائل لكليات القمة في تنسيق2023

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خلال ساعات .. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 هنا

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس  ،  سوف نرى شبه استقرار في تنسيق كليات القمة متوقعا 91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 89.6%، وتصل كليات الصيدلة 88.8%، كحد أدنى، ارتفاع مؤشرات تنسيق كليات القمة جعل عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب البحث عن الجامعات الآهلية والخاصة.

 

تنسيق الجامعات 2023 .. يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

 

مؤشرات اخرى لخبير تربوي لـ تنسيق الجامعات 2023

وحسب التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 توقع الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :

  كلية الطب البشري  متوقع أن تقف عند 372 درجة 90.73% كحد أدنى

كلية طب الأسنان: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض عند 370 درجة بنسبة 90.3%،

العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5%

 كلية الصيدلة : 366 درجة بنسبة  89.02%
 

كلية الهندسة تقف عن  344  درجة بنسبة 83.7% كحد أدني

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 81.5 %.

 

توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة  بوجود  أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض .

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