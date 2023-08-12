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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو شايل مادة أو اثنين اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 لاداء امتحانات الدور الثاني ، يترقب طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 سواء من الراسبين أو من المقدمين بأعذار قانونية لتأجيل الامتحانات في حالة من القلق والخوف على مستقبلهم .

وتواصل موقع صدى البلد مع خبير تعليم لمعرفة هل يمكن لطلاب الدور الثاني الالتحاق بجامعات وليس معاهد بمصروفات في تنسيق الجامعات 2023 ؟

قال الدكتور حسن شحاتة  بجامعة عين شمس أن امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة سوف تبدأ في  أغسطس مشددا على أن الطلاب تركز في الامتحانات دون الالتفات الى اى شئ اخر.

وأكد استاذ المناهج ،  ان بعض طلاب الدور الثاني سوف تحصل علي الدرجة كاملة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

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96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

وأشار خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن طلاب الدور الثاني الذين دخلوا الامتحان في الدور الأول  ولم يحصلوا علي درجة النجاح عندما يمتحنوا مرة ثانية يحصلون على درجة النجاح فقط في امتحان الدور الثانى.

وأكد  أنه يمكن لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة  الالتحاق بجامعات وكليات ذات درجات عالية أيضا في تنسيق الجامعات 2023 وفقا لعدة شروط اولها أن يكون الطالب قام بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى وأن الطالب له هدف بالالتحاق بكليات الطب أو الهندسة .


أما عن الشرط الثاني في حالة ان الطالب الذي رسب في مادتين أو أقل في الدور الاول أن يكون حصل علي درجات عالية في المواد الذي نجح فيها بالدور الاول ويمكن له أن يحصل علي مقعد في احدي الجامعات المصرية الحكومية  في تنسيق الجامعات 2023.

ويستعرض موقع صدي البلد بعض الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين علي مجموع من 53% حتي 60% وينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 الذين سوف يبدأون امتحانات الدور الثاني خلال شهر اغسطس الجاري كليات ومعاهد كثيرة .

كليات المرحلة الثالثة 2022 بالمجموع الشعبة العلمية
 

تربية «تعليم ابتدائي» بنات عين شمس

آداب المنوفية بشبين الكوم    

حقوق القاهرة     

تربية «تعليم ابتدائي» حلوان   

حقوق انتساب موجه سوهاج 

حقوق بني سويف 

تربية بنها رياضة   

آداب الفيوم     

حقوق عين شمس    

تربية أسوان    

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 

فنى تمريض كفر الشيخ         

آداب بنات عين شمس          

دار العلوم انتساب موجه المنيا 

خدمة اجتماعية الفيوم         

خدمة اجتماعية أسوان         

خدمة اجتماعية أسيوط         

تربية نوعية المنوفية بأشمون 

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان      

ك.ت. فني صناعي قنا      

تربية رياضية بنين مطروح   

الفني التجاري بطنطا          

الفني التجاري بشبرا       

الفني التجاري بأسوان         

تربية نوعية موسيقية المنيا    

تربية نوعية موسيقية أسيوط 

ك.ت. فني صناعي أسوان     

تربية «تعليم ابتدائي» مطروح  

 

كليات المرحلة الثالثة 2022 بالمجموع الشعبة الأدبية:

تربية «تعليم ابتدائي» مطروح  

الفني التجاري بالإسكندرية     

الفني التجاري بالروضة     

تربية نوعية فنية طنطا     

تربية نوعية موسيقية المنيا    

الفني التجاري بالزقازيق     

تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة

الفني التجاري بالمنصورة     

تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد     

تربية رياضية بنين مطروح   

الفني التجاري بسوهاج      

تربية نوعية فنية الزقازيق  

الفني التجاري بطنطا        

تربية نوعية فنية أسيوط    

تربية نوعية فنية كفر الشيخ  

الفني التجاري بدمياط    

الفني التجاري بالعريش        

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية الإسكندرية  

تربية رياضية بنين مدينة السادات      

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية بنين الفيوم     

تربية رياضية بنين أسيوط    

تربية «تعليم ابتدائي» العريش  

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

تربية موسيقية حلوان    

العالي خدمة اجتماعية المنصورة       

العالي خدمة اجتماعية سوهاج 

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية     

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة      

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية       

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى       

تربية رياضية بنات الإسكندرية          

العالي سياحة وفنادق الغردقة   

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

· المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ  

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون   

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 

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