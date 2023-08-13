حصول باحثتين على جائزة أحسن رسالتي ماجستير ودكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية 2023

بجامعة عين شمس...

حصلت الباحثة هدير محمود عبد الحفيظ جاد على جائزة الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة لأحسن رسالة ماجستير في فرع الرياضيات التطبيقية والممنوحة من كلية التربية بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور فوزي محمد فهمي السبع والدكتور طارق صالح عامر، الدكتور محمد على عبد الرحمن.

كما حصلت الدكتورة رشا محمدي السيد عبد الحميد على جائزة الدكتورة انتصارات الشبكي لأحسن رسالة دكتوراة في فرع الرياضيات البحتة ، والرسالة ممنوحة من كلية العلوم بجامعة عين شمس تحت إشراف أ.د نشأت فريد محمد و الدكتور لبيب راشد (رحمه الله) ، الدكتورة إيناس محيي شحاتة سليمان.

يذكر أن جمعية الرياضيات المصرية تمنح جوائز أحسن رسالة ماجستير ودكتوراه في فروع الرياضيات المختلفة والتي تشمل فرع الرياضة التطبيقية(جائزة أ.د. عبد الشافي عبادة) ـ وفرع الرياضة البحتة (جائزة أ.د. انتصارات الشبكي) ، وفرع الإحصاء وعلوم الحاسب ( جائزة الأستاذ الدكتور بهاء الدين حلمي) على مستوى الجامعات المصرية دوريا كل عام .

وقد حصلت الباحثة هدير (مناصفة) على جائزة أحسن رسالة ماجستير نظرا لأهمية الرسالة من حيث الموضوع والتناول وأهميتها التطبيقية ‏حيث تقدم الرسالة صورة متكاملة لبعض المسائل الديناميكية وذلك من خلال التحليل التوبولوجي لها، وإيجاد الحلول الدورية، وكذلك إيجاد النقاط الحرجة.

كما تعتبر مسائل الحركة الإهتزازية من المسائل المهمة و اللافتة للنظر في مجال الرياضيات التطبيقية ‏وبخاصة في حركة الأنظمة الميكانيكية التي يدخل في تصميمها البندول المرن، وذلك لما لها من تطبيقات هندسية عديدة مثل المضخات، وحركة واتزان السفن، وتخميد المنشآت التي تتعرض للإهتزازات الأرضية، وحركة الإنسان الآلي وأيضا في مجالات النقل المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن أ. هدير قد حصلت على درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز والماجستير بتقدير ممتاز من كلية التربية بالجامعة ، وقامت بنشر 5 أبحاث دولية من رسالة الماجستير تحت إشراف أساتذتها.

كما حصلت الدكتورة رشا محمدى (مشاركة ) على جائزة أفضل رسالة دكتوراه حول نظرية المؤثر الفرقي الكمي العام حيث تم دراسة تحويل بيتا لابلاس ودراسة نظرية الالتفاف الكمي العام وأيضا دراسة دوال بيتا الأسية فى فضاء باناخ الجبري ودراسة خصائص الاستقرار لمعادلات بيتا الخطية فى فضاء باناخ الجبري .

وقد حصلت الدكتورة رشا على درجتى الماجستير والدكتوراه من كلية العلوم بالجامعة وقامت بنشر 4 أبحاث من رسالة الدكتوراه تحت إشراف أساتذتها.

وتتمنى إدارة الجامعة لها مزيدا من التميز والتألق تقديرا لجهودهما العلميه المتميزة ، ومما يستحق الإشادة أن قيادة جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بشباب الباحثين وتعمل على تشجيعهم و تعزيز روح التفوق الأكاديمي والابتكار والبحث العلمي في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق أعلى مستويات الميزة التنافسية على جميع المجالات.

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