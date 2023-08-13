أخبار التعليم | قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023… تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق 2023 ..تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق



تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية تقدم عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال كليتي (الهندسة والحاسوب والذكاء الاصطناعي).

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر غدا الإثنين، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي من الشهر الجاري، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد للعاملين



تتابع جامعة حلوان تنفيذ دورات تدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بهدف تطوير القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المراكز والكيانات المختلفة بكليات الجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الدراسات الأفريقية تعلن شروط القبول بالدبلوم المهني إدارة الأزمات والصراعات



أعلن الدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

وقال عطية طنطاوي، إن البرامج تشمل (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).

كرات نارية في سماء مصر الآن.. شهب البرشاويات تغزو السماء



تشهد سماء مصر الليلة عرضًا سماويًا رائعًا يتمثل في مشاهدة تساقط شهب البرشاويات السنوية وهي تعد واحدة من أكثر زخات الشهب إثارة في العام، وتصل الي ذروتها الليلة، وهي واحدة من أجمل الظواهر الفلكية، وتوصف بالأفضل لهذا العام ومن الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.