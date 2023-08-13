الدراسات الأفريقية تعلن شروط القبول بالدبلوم المهني إدارة الأزمات والصراعات

أعلن الدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

وقال عطية طنطاوي، إن البرامج تشمل (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).

شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهنى والأكاديمى )

يقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا والتخصصات فى الجامعات المصرية والعربية والحكومية والخاصة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس.



شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات



يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا" للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن هذه المسابقة تستهدف إلقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وتنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، ومشروعات النقل ورصف الطرق، والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة.