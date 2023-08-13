عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أفضل البدائل لكليات القمة بالشعبة الادبية والعلمية في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يتخرج آلاف الطلاب من المدارس الثانوية كل عام، ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على درجات جيدة بما في ذلك الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة وفي حالة عدم تحقيق الهدف المطلوب، يصيب الطلاب القلق والتوتر لكن يجب أن يتذكروا أن هناك طرقًا لتجاوز هذه المشكلة لذلك تواصل موقع صدي البلد مع خبير لحل هذه المشكلات لتقديم النصيحة للطلاب.


 

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي،  أن  كثير من طلاب الثانوية العامة  يصاب برهبة لعدم الحصول على مجموع يجعله يلتحق بكلية يرغب الالتحاق بها .

 

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد  ، أن  كلية الإعلام والتي تعتبر كلية من كليات القمة ويتطلب الالتحاق بها أن يحصل الطالب على مجموع كبير  حسب تنسيق كل عام، لذلك أصبح هناك أقسام في كليات مختلفة تدرس الإعلام بجميع أقسامه  مثل كلية الآداب قسم إعلام وأيضا كلية التربية  النوعية قسم الإعلام التربوي .

txt

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

txt

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

txt

حصول باحثتين على جائزة أحسن رسالتي ماجستير ودكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية 2023

txt

أخبار التعليم | قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023… تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

txt

قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

txt

تنسيق 2023 ..تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

txt

أخبار التعليم|نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 هنا.. وهندسة وحاسبات وطب بيطري مؤشرات كليات المرحلة الثانية

txt

لو شايل مادة أو اثنين اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023

txt

96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

txt

تنسيق الجامعات 2023 .. لو وقفت معاك على نصف درجة أفضل بدائل لكليات القمة

وتابع حمزة،  أنه يوجد الكثير أيضا بدائل تحل محل كلية الألسن والتي تعتبر ضمن كليات القمة وتعد اللغات من أهم المجالات التي لا يستطيع الطالب الاستغناء عنها، وذلك لأنها توفر فرص عمل كبيرة وبمرتبات، ولكن البديل هي بعض الأقسام بكلية الآداب و تحتوي أقسام اللغات وكلية التربية  لغات عديدة مثل "اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللغات .

وأشار الدكتور مجدي حمزة الي كلية الاثار وهناك الكلية البديلة لها مثل كلية آداب قسم آثار ويتم دراسة نفس المناهج التي تدرس في كلية آثار منوها الى أن الكثير من طلاب الثانوية العامة يطمح بالالتحاق بكلية الهندسة ولم يحقق مجموعهم رغباتهم ذلك يوجد العديد من الكليات بديلة لكلية الهندسة وهي كلية الفنون الجميلة ويوجد بها العديد من الأقسام المماثلة بكلية الهندسة بالإضافة الي المعاهد العليا المرخصة لدي وزارة التعليم العالي والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وبدائل كليات الطب العلوم وخاصة البرامج الجديدة التي تتماشي مع سوق العمل .

 

 

المدارس الثانوية القلق والتوتر صدى البلد كلية الإعلام تنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل؟.. علي جمعة يرد: لا يعجبني

أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

باقي شهر .. قرار جديد من الحكومة بشأن سيارات المصريين بالخارج | لا يفوتك

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ