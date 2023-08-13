أفضل البدائل لكليات القمة بالشعبة الادبية والعلمية في تنسيق الجامعات 2023

يتخرج آلاف الطلاب من المدارس الثانوية كل عام، ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على درجات جيدة بما في ذلك الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة وفي حالة عدم تحقيق الهدف المطلوب، يصيب الطلاب القلق والتوتر لكن يجب أن يتذكروا أن هناك طرقًا لتجاوز هذه المشكلة لذلك تواصل موقع صدي البلد مع خبير لحل هذه المشكلات لتقديم النصيحة للطلاب.





قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن كثير من طلاب الثانوية العامة يصاب برهبة لعدم الحصول على مجموع يجعله يلتحق بكلية يرغب الالتحاق بها .

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن كلية الإعلام والتي تعتبر كلية من كليات القمة ويتطلب الالتحاق بها أن يحصل الطالب على مجموع كبير حسب تنسيق كل عام، لذلك أصبح هناك أقسام في كليات مختلفة تدرس الإعلام بجميع أقسامه مثل كلية الآداب قسم إعلام وأيضا كلية التربية النوعية قسم الإعلام التربوي .

وتابع حمزة، أنه يوجد الكثير أيضا بدائل تحل محل كلية الألسن والتي تعتبر ضمن كليات القمة وتعد اللغات من أهم المجالات التي لا يستطيع الطالب الاستغناء عنها، وذلك لأنها توفر فرص عمل كبيرة وبمرتبات، ولكن البديل هي بعض الأقسام بكلية الآداب و تحتوي أقسام اللغات وكلية التربية لغات عديدة مثل "اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللغات .

وأشار الدكتور مجدي حمزة الي كلية الاثار وهناك الكلية البديلة لها مثل كلية آداب قسم آثار ويتم دراسة نفس المناهج التي تدرس في كلية آثار منوها الى أن الكثير من طلاب الثانوية العامة يطمح بالالتحاق بكلية الهندسة ولم يحقق مجموعهم رغباتهم ذلك يوجد العديد من الكليات بديلة لكلية الهندسة وهي كلية الفنون الجميلة ويوجد بها العديد من الأقسام المماثلة بكلية الهندسة بالإضافة الي المعاهد العليا المرخصة لدي وزارة التعليم العالي والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وبدائل كليات الطب العلوم وخاصة البرامج الجديدة التي تتماشي مع سوق العمل .