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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر صحفي ظهر  غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.


وكان مكتب التنسيق قد أهاب بطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني وذلك فى آخر أيام أعمال المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها يوم الخميس الماضى .
 

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023
 

ويمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023
 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023


يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

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