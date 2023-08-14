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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023…يترقب طلاب الثانوية العامة ، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا يبحث الطلاب الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم الالى نتيجة المرحلة الاول من تنسيق الجامعات 2023 ، حيث تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

 

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تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والأسنان والحاسبات

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خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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أخبار التعليم | قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023… تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

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قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023


يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

 

رابط تنسيق الجامعات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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