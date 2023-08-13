لطلاب الثانوية العامة| خبراء التعليم يكشفون بدائل كليات القمة.. ونصائح ضرورية عند الاختيار

يتخرج آلاف الطلاب من المدارس الثانوية كل عام، ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على درجات جيدة، تجعل مجموعهم جيدا، وفي حالة عدم تحقيق الهدف المطلوب؛ يصابون بالقلق والتوتر، لكن يجب أن يتذكروا أن هناك طرقًا لتجاوز هذه المشكلة، يكشفها عدد من الخبراء لموقع “صدى البلد”، من أجل حل هذه المشكلات وتقديم النصيحة للطلاب.

ومن جهته، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن كثيرا من طلاب الثانوية العامة يصابون برهبة؛ لعدم الحصول على مجموع يجعلهم يلتحقون بكلية يرغبون في الانضمام إليها.

وأكد الدكتور مجدي حمزة، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن كلية الإعلام، والتي تعتبر كلية من كليات القمة، يتطلب الالتحاق بها، أن يحصل الطالب على مجموع كبير، بحسب تنسيق كل عام، وبسبب هذا المجموع الكبير، فهناك بدائل لها، حيث توجد أقسام في كليات مختلفة تُدرِّس الإعلام بجميع أقسامه، مثل كلية الآداب قسم إعلام، وأيضا كلية التربية النوعية قسم الإعلام التربوي.

وتابع حمزة، أنه يوجد الكثير أيضا من البدائل تحل محل كلية الألسن، والتي تعتبر ضمن كليات القمة، وتعد اللغات من أهم المجالات التي لا يستطيع الطالب الاستغناء عنها، وذلك لأنها توفر فرص عمل كثيرة وبمرتبات كبيرة، ويأتي البديل كليات التربية والآداب بأقسامها المختلفة، مثل الدراسة بالشُّعَب "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية”.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلى كلية الآثار، وبديلتها كلية آداب قسم آثار، حيث يتم دراسة نفس المناهج التي تدرس في الأولى.

ونوه بأن الكثير من طلاب الثانوية العامة يطمحون للالتحاق بكلية الهندسة، ولم يحقق مجموعهم رغباتهم، لذلك توجد العديد من الكليات بديلة لكلية الهندسة، وهي كلية الفنون الجميلة، ويوجد بها العديد من الأقسام المماثلة بكلية الهندسة، بالإضافة إلى المعاهد العليا المرخصة لدى وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تعد أول كلية من كليات القمة في الشعبة الأدبية، حيث يتم الالتحاق بها بأكبر مجموع، وهناك بديل لها، مثل كلية التجارة، حيث تحتوى كلية التجارة على قسم “الاقتصاد”، ودراسة الاقتصاد هي أساس العلوم التجارية، ويدرس الطالب مبادئ اقتصاديات النقود، والبنوك، والتجارة الخارجية، ومدة الدراسة بها 4 أعوام.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن أفضل طريقة لاختبار كلية مناسبة؛ هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله، بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية، وفق متطلبات سوق العمل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة، الأسرة، بأن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب، والابتعاد عن مسميات “كليات قاع وقمة”، والالتفات إلى الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب.

وأشار الدكتور حسن شحاته، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلى أن التعليم الذاتي، ضرورة، يتجه إليها الطلاب؛ ليؤهلهم للعمل بالمهن الجديدة والمتطورة، وفي حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق، كليات بعينها؛ فهذا لا يعني توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.

وأوضح حسن شحاتة، في تصريحاته، أن الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة، ليس الأهم في الحياة، وأن هناك خيارات وفرص أخرى متاحة لهم، ويجب عليهم العمل على تحسين مستواهم الأكاديمي، والاستعداد للمرحلة القادمة بشكل إيجابي ومتفائل.