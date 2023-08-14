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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بسياسة واقتصاد.. وألسن 82.4% وفنون جميلة 70%

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023 ، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون في الدور الاول نتيجة المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2023 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 
 

تنسيق الجامعات 2023 ، وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس ، أن من المتوقع أن يكون  الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 84% والإعلام 79.5% والألسن 82.4% والآثار 76.82% والفنون الجميلة 70%.

 

رابط نتيجة المرحلة الأولى 2023
 

ويمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 نتيجة المرحلة الأولي 2023

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الأولي 2023


يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

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خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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لطلاب الثانوية العامة| خبراء التعليم يكشفون بدائل كليات القمة.. ونصائح ضرورية عند الاختيار

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أفضل البدائل لكليات القمة بالشعبة الادبية والعلمية في تنسيق الجامعات 2023

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تنسيق الجامعات 2023.. توقعات للشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

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مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

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حصول باحثتين على جائزة أحسن رسالتي ماجستير ودكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية 2023

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أخبار التعليم | قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023… تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

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قبل إعلانها بساعات.. مؤشرات وتوقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

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تنسيق 2023 ..تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

تنسيق الجامعات 2023 .. يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.
 

نتيجة المرحلةالأولى اطلاق المرحلة الثانية مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الأولي 2023

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