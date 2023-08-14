أخبار التعليم …وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل …و انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالسياسة والاقتصاد والألسن 82.4%والفنون الجميلة70%

تنسيق الجامعات 2023 ، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون في الدور الاول نتيجة المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2023 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023.

.انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023…يترقب طلاب الثانوية العامة ، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا يبحث الطلاب الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل .

شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

ظاهرة فلكية جديدة| القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس الليلة

تتزين سماء مصر الليلة بظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

يعلن بعد قليل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.