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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهرت الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

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أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

 

ويعقد المؤتمر لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

تنسيق المرحلة الاولى تنسيق الجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 رابط تنسيق الكليات 2023

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أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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