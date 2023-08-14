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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

 

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

ويتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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