أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ساعات خلال مؤتمر صحفي نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

ويعقد مؤتمر الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الخميس الماضي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023



وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.